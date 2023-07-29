حياة كريمة تطلق قافلة طبية مجانية بسوهاج.. اعرف التخصصات والمواعيد

تطلق مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمحافظة سوهاج غدا الأحد قافلة طبية مجانية، لتقديم خدمة طبية شاملة للقرى الأكثر احتياجا تستمر لمدة يومين بداية من غدا الأحد حتى الاثنين، تستهدف قرية الكولا بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

حيث تتواجد القافلة بداية من الساعة 8 صباحا حتى نهاية اليوم بالوحدة الصحية لقرية الكولا.

خدمات القافلة الطبية بسوهاج

وتضم القافلة الطبية المجانية لأهالى قرية الكولا بمركز أخميم بمحافظة سوهاج عدة تخصصات طبية بالإضافة لخدمة التحاليل والأشعة، فضلا عن توزيع الأدوية مجانا وندوات للتثقيف الصحي تشمل موضوعات توعوية بالصحة والنواحي المجتمعية.

تخصصات القافلة الطبية

وحددت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج تخصصات القافلة الطبية المجانية كالتالي،

- تخصص الباطنة.

-تخصص الجراحة العامة.

- تخصص النساء والتوليد.

- تخصص العظام.

-تخصص تنظيم الأسرة.

-تخصص الرمد.

-تخصص الأسنان

- تخصص الأطفال.

- تخصص الأنف والأذن.

جراحات مجانية للمواطنين الأولى بالرعاية

ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة الكوامل، سوهاج الجديدة، أو إلى مستشفى سوهاج الجامعي القديم بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، لإجراء الجراحة مجانا.