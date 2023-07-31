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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 75 مرة بـ275 طلقة ذخيرة خلال 24 ساعة

كتب:

حسن رمضان
03:03 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
آثار قصف أوكراني على دونيتسك - صورة أرشيفية

آثار قصف أوكراني على دونيتسك - صورة أرشيفية

قصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، 75 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 275 طلقة ذخيرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنيين آخريين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدوره، أعلن عمدة عمدة جورليفكا إيفان بريخودكو، عبر «تليجرام»، مقتل مدني جراء قصف القوات الأوكرانية للمدينة بمقاطعة دونيتسك جنوبي شرق البلاد.

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية، 11 قذيفة من عيار 152 ملم على منطقة كالينينسكي في جورليفكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال مسؤول العلاقات بين القوميات في شبه جزيرة القرم زاور سميرنوف، إنّ روسيا مستعدة للدفاع عن سيادتها بكل الوسائل، بما فيها الإجراءات القاسية، مضيفا أنّ محاولة الغرب وأوكرانيا للاستيلاء على القرم ستتحول إلى كارثة على كل أوروبا، وأكثر من ذلك بالنسبة لكييف.

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