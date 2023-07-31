الرابع على الجمهورية علمي رياضة: «هدية والدي سيارة آخر موديل.. وهدخل كلية هندسة»

حالة من السعادة الكبيرة شهدها منزل الطالب أسامة محمد يوسف نصار، الرابع على الجمهورية في الشهادة الثانوية 2023 لقسم علمي رياضة، فلم تتوقف الزغاريد في منزل الطالب الوحيد من أبناء محافظة المنوفية الذي استطاع أن يحقق أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في هذا العام.

هدية الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة: عربية آخر موديل

وأكد أسامة محمد نصار الرابع على الجمهورية علمي رياضة، أن والده وعده بهدية سيارة آخر موديل إذا نجح في الحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن والده يعمل مهندسا في إحدى الدول بالخارج ووالدته أخبرته بالنتيجة وكان سعيدا جدا.

نصار: سألتحق بكلية الهندسة

وأضاف «نصار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيلتحق بكلية الهندسة لكنه لم يحدد القسم الذي ينوي الالتحاق به، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يكون الأول على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن والدته كانت في غاية السعادة بعد معرفتها بخبر تفوقه وحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.

وتابع، عائلتي كلها تواصلت معي بعد معرفتهم بالنتيجة، مؤكداً أنه كان ينظم مواعيد المذاكرة ولم يقصر في أي يوم طوال العام الدراسي، موجها نصيحة لكل طلاب الثانوية العامة، قائلا: «بنصح كل طالب أن يعمل على تحقيق أكثر مما يتمنوه لكي يحققوا التميز والتفوق الدراسي».