وجه بحري يتفوق على محافظات الصعيد في أوائل الثانوية.. 12 طالبا بالقائمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وتفوق وجه بحري على محافظات الصعيد في أوائل الثانوية، بـ12 اسما من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات.

وجه بحري يتفوق على الصعيد في أوائل الثانوية

واعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، وأعلنت قائمة الأوائل، وظهر تفوق وجه بحري على الصعيد في أوائل الثانوية، إذ بلغ نصيب محافظات وجه بحري 12 اسمًا بين الأوائل كالآتي:

أوائل الشعبة الأدبية

- نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

شعبة علمي علوم

- أميمة محمود أحمد عبدالله صالح - محافظة الدقهلية.

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق - محافظة دمياط.

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد - محافظة الدقهلية.

- محمد محمد التميمي محمد جوهر- محافظة الدقهلية.

الشعبة علمي رياضة

- أسامة محمد يوسف شبل نصار - محافظة المنوفية.

- باسل محمد بكر شعيب - محافظة دمياط.

- زياد محمد سعد حماد - محافظة القليوبية.

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم - محافظة الغربية.

- محمود أشرف السيد أبو حادي - محافظة الغربية.

أوائل مدارس المكفوفين والدمج وستيم

- أمل سيد محمد عبدالغفار محمد، الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي، محافظة الشرقية.

- عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله، الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي، محافظة الشرقية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويترقب طلاب الثانوية مؤتمر وزير التربية والتعليم، اليوم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وبعدها ستُتاح النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من هنا من خلال جريدة الوطن.