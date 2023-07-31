الثاني على الجمهورية علمي علوم: والدتي توقعت نجاحي بتفوق.. وسألتحق بكلية الطب

حصل الطالب حسن شفيق الحادق ابن قرية العطوي، التابعة لمركز فارسكور بدمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة، ليحقق حلمه ويلتحق بكلية الطب، مثل أخته رانيا الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري.

أختي مثلي الأعلى وسألتحق بكلية الطب مثلها

يقول حسن الحادق، الثاني على الجمهورية في ثانوية عامة لـ«الوطن»، أنه لم يكن يتوقع يحقق أى مراكز على مستوى الجمهورية لكنه ذاكر واجتهد وسهر الليالي في المذاكرة.. لكن والدته توقعت نجاحه بتفوق وأن يحقق حلمه والالتحاق بكلية الطب البشرى مثل أخته التى طالما كانت تساعده في المذاكرة، وكانت تشجعه طوال الوقت وتدعمه.

قدرت أرفع رأس أسرتي وأرد الجميل

وأضاف «حسن»، أن والده كان يدعمه رغم سفره لظروف عمله بأحد الدول العربية، إلا أنه علم بخبر تفوقه وحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وبهذا النجاح استطاعت أن أرفع رأسهم وأرد لهم الجميل، لأنهم تعبوا معاه خلال هذه الفترة، ودعموه كثيرا معنويا ووفروا له الأجواء المناسبة للمذاكرة.

مقابلة الوزير ستثلج قلب والدتي

وأعرب«حسن» عن سعادته العارمة لمقابلة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم في الصباح، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع هذا السيناريو نهائيا.