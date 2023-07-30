وظائف شاغرة للمهندسين في سوهاج.. التخصصات والشروط المطلوبة

أعلن ديوان عام محافظة سوهاج عن حاجته لمهندسين بنظام الاستعانة، في الوحدات المحلية التابعة وديوان المحافظة، وعددهم 58 مهندسا، بأجر يومي 90 جنيها، ومد فترة التقديم للعمل بداية من اليوم 30 يوليو الجاري حتى الخميس 3 أغسطس المقبل، لمدة 5 أيام.

التخصصات الهندسية المطلوبة

وحدد ديوان عام محافظة سوهاج، الأعداد المطلوبة بواقع 4 مهندسين بديوان عام المحافظة، و4 مهندسين لكل وحدة محلية بإجمالي 11 مركزا، ومهندسين لحي الكوثر، وذلك بتخصصات مدني وتخطيط عمراني وعمارة.

شروط التقديم في الوظائف بسوهاج

وأفاد ديوان عام محافظة سوهاج بأن شروط التقديم في الوظائف كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدم للعمل على 35 عاما.

- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد جدا.

- أن يكون مشتركا في نقابة المهندسين.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

وأوضح ديوان عام محافظة سوهاج أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورا من المستندات التالية:

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومي سارية لشهرين على الأقل.

- كارنيه النقابة.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج ومقيم بها إقامة دائمة.