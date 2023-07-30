الخط الثالث للمترو يعلن عن وظائف شاغرة بمحطات الوراق وإمبابة

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، أنه تسعى لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة والوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

تفاصيل وظائف الخط الثالث للمترو

ودونت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «هل تبحث عن وظيفة؟.. آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو تسعى لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة والوراق للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو».

رابط التقديم لوظائف الخط الثالث للمترو

وأضافت في تدوينتها: «إذا كنت من حديثي التخرج أو لديك خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، يمكنك التقديم على الرابط التالي https://www.mobilitycairo.com/csjobs ويشترط إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.