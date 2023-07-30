«تعليم دمياط» تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف المستندات المطلوبة ومواعيد التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، تفاصيل الوظائف الجديدة الشاغرة بالمديرية والمستندات المطلوبة وشروط ومواعيد التقديم على هذه الوظائف، التي تقع ضمن أعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم في دمياط، إلى أن الوظائف المطلوبة جاءت على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

- مدير إدارة تعليمية.

- وكيل إدارة تعليمية.

- مدير مدرسة تعليم عام إعدادي.

- مدير مدرسة تعليم عام ثانوي.

-مدير مدرسة تعليم عام ابتدائي.

-مدير مدرسة تعليم عام رسمي لغات.

-مدير مدرسة تعليم فني صناعي تجاري وفني.

- وكيل مدرسة تعليم عام إعدادي.

- وكيل مدرسة تعليم عام ثانوي.

-وكيل مدرسة تعليم عام ابتدائي.

-وكيل مدرسة تعليم عام رسمي لغات.

-وكيل مدرسة تعليم فني صناعي وتجاري وفني.

- موجه تعليم عام فني خدمات.

- موجه أول تعليم عام / فني.

- موجه عام تعليم عام / فني.

-مدير مدرسة تربية خاصة.

-وكيل مدرسة تربية خاصة.

المستندات المطلوبة

وحسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية تشمل المستندات المطلوبة التالي:

- نموذج التقدم للوظيفة من مكتب التنسيق المختص وإضافة صورة شخصية حديثة.

-المؤهل الدراسي (صورة طبق الأصل) معتمدة من الملفات.

-شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرشح لها والتي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلم.

- 2 صحيفة أحوال إلكترونية وأخرى يدوية ومختومة وأخرى يدوية حديثة مختومة ومعتمدو مدون بهما تقارير الكفاية لسنتين سابقتين والجزاءات إن وجدت.

-ملف بالإنجازات والمقترحات لتطوير العمل بالوظيفة المطلوبة.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إقرار بعدم لتقل أو الندب لأي مكان آخر خلال شغله الوظيفة.

- يتم توثيق جميع الشهادات المقدمة بأنها صورة طبق الأصل من جهة العمل.

مواعيد التقديم على الوظائف

من 30 يوليو وحتى 28 أغسطس 2023.