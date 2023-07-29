وظائف شاغرة في شركة بترول عالمية.. اعرف شروط ونوعية الوظائف المطلوبة

أعلنت الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر إحدى شركات قطاع البترول، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في التخصصات المختلفة سواء الفنية أو الإدارية للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول وفقًا للتخصصات التالية:

أولًا: مهندس تخطيط ومتابعة الإنتاج

- الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة وبخبرة لا تزيد على 9 سنوات.

ثانيًا: مهندس جودة

- الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة وبخبرة لا تزيد على 9 سنوات.

ثالثًا: مهندس صيانة

- الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة وبخبرة لا تزيد على 9 سنوات.

رابعا: مهندس كهرباء تحكم آلي

- الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة وبخبرة لا تزيد على 9 سنوات.

خامسًا: مدير إدارة مشتريات خارجية

- الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على مؤهل عالي وبخبرة لا تقل عن 12 عامًا.

سادسًا: محاسب لحسابات «البنوك - الائتمان» وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة «محاسبة» وبخبرة لا تزيد على 8 سنوات.

سابعًا: محاسب للحسابات العامة والقوائم المالية

- الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة «محاسبة» وبخبرة 10 سنوات.

ثامنًا: محاسب للموازنة ورقابة التكاليف

- الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة (محاسبة) وبخبرة لا تزيد على 9 سنوات.

تاسعًا: أخصائي تخطيط ومتابعة الإنتاج

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة: حصول المتقدم على مؤهل عالي وبخبرة لا تزيد على 9 سنوات.