«أمل» و«حسام» تحديا الصعاب وحصدا المركز الأول بالثانوية العامة: 13 جراحة واكتئاب

رغم الظروف الصحية والنفسية وكل الصعاب التي تعرضوا لها على مدار شهور الدراسة، إلا أن عددا من طلاب الثانوية العامة سطروا باجتهادهم قصة نجاح مبهرة، حيث تحدوا أنفسهم، وأصرّوا على الوصول لهدفهم وتحقيق حلمهم الذي ظل يراودهم بأن تكون أسماؤهم ضمن أوائل الثانوية العامة.

ومن بين قصص هؤلاء الطلاب قصتان، إحداهما لطالبة الشرقية الأولى علوم التي تخطت ظروفها الصحية، والثانية لطالب المنوفية الذي جاهد ظروفه النفسية والاكتئاب، فبلغا حلمهما واحتلا مكانة بين المتفوقين.

وتستعرض بوابة «الوطن» قصتي الطالبين، فكل منهما عانى ظروفا صعبة، ونجح في تخطيها، إلى أن حصدا المركز الأول في الثانوية العامة، فالطالبة أجرت 13 عملية جراحية، بينما مر الطالب بظروف نفسية قبيل الامتحانات وفقد حماسه للمذاكرة، إلا أنهما قاوما وبلغا أمنياتهما.

13 عملية جراحية

في محافظة الشرقية، وتحديدا قرية شلشلمون، التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، نشأت الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار، والتي قدر لها أن تكون ضمن أوائل الثانوية العامة 2023، شعبة علمي علوم «دمج».

وُلدت «أمل» بمشكلات صحية في العمود الفقري، أثرّت على باقي عظامها وفقراتها، واضطرت لإجراء عملية جراحية كل عام لتطوير العمود الفقري والحفاظ عليه صحيا، حسبما ذكرت لـ«الوطن».

وتابعت الطالبة، بأنه رغم أن والدها عامل بناء، إلا أنه كابد من أجلها وتحمل نفقات علاجها منذ ولادتها، إضافة إلى نفقات دراستها، مؤكدة أنها أجرت 13 عملية جراحية في العمود الفقري والساق، لكن ظروفها لم تعقها عن تحقيق الحلم، مشيرة إلى أنها لاقت دعما من كل أفراد أسرتها ومعلميها ومدرستها، ما ساعدها على الاجتهاد والمثابرة، وتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الصيدلة.

طالب المنوفية فقد حماسه تجاه المذاكرة

وفي محافظة المنوفية، انتقلت «الوطن» إلى منزل الطالب أسامة محمد يوسف نصار، والحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة، والذي أوضح أنه تعرض لظرف صعب وهو مروره بحالة نفسية سيئة أشبه بالاكتئاب، خاصة بعد مرور نحو 10 أشهر من الجد والمذاكرة دون ملل، وتحديدا في شهر مايو الماضي قبل الامتحانات، ففقد حماسه تجاه المذاكرة وكاد أن يتراجع مستواه.

وبحسب «أسامة»، فإن أسبابا كثيرة دفعته للنهوض ومقاومة شعوره المحبط، فاتجه للمذاكرة بكل طاقة لديه متوكلا في ذلك على الله، خاصة أنه وضع هدفا أمام عينيه سعى لتحقيقه، وهو أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

ولفت «أسامة» إلى أنه من أسرة متفوقة على المستوى العلمي، فوالده مهندس، ووالدته طبيبة، وشقيقه الأكبر طالب بالهندسة، معلقا: «الحمد لله حققنا ما سعينا لأجله، وهدية والدي ليا سيارة، والظروف الصعبة بالحلم والصبر هنعديها».