تعرضت منطقة «كويبيشيف» في «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، لقصف أوكراني عنيف، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، وفقا لما أعلنه عمدة مدينة «دونيتسك» أليكسي كولمزين.

بدوره، قال مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشيوك، إن في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة اتفاق مع بيلاروسيا حول إنشاء مراكز التدريب القتالي للعسكريين من جميع أنواع القوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

مستشار أمريكي سابق: «إف 16» هي الأمل الوحيد لأوكرانيا

وكان المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، دوجلاس ماكجريجور، أشار في وقت سابق، إلى أن الأمل الوحيد لأوكرانيا هو طائرات «إف 16» المقاتلة، موضحا أن هجوم الجيش الروسي على «محور كوبيانسك» شرق أوكرانيا، أدى إلى مقتل عدد ضخم من القوات الأوكرانية.

وأشار ماكجريجور، إلى أن الهجوم الروسي على «محور كوبيانسك» على يفتح الطريق لمزيد من التقدم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، أشار مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فيفيك راماسوامي، إن الأزمة الأوكرانية، الذي تنفق «واشنطن» عليها مبالغ ضخمة، لا تؤثر على الأمريكيين بأي شكل من الأشكال، على عكس الوضع على الحدود مع المكسيك التي من خلالها يدخل المهاجرون إلى البلاد ويتم نقل المخدرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

برلماني روسي: هناك خطر تصعيد الأزمة الأوكرانية بسبب انتخابات أمريكا

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس «الاتحاد الروسي»، كونستانتين كوساتشيف إنه بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، هناك خطر تصعيد الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، تساءل سفير «واشنطن» السابق لدى «موسكو» مايكل ماكفول، عبر «تويتر»، لماذا الروس الذين لم يدينوا العملية في أوكرانيا، يُسمح له عموما بالمشاركة في الأحداث الرياضية الدولية؟.

وجاء تعليق ماكفول، على موقف المبارزة الأوكرانية أولجا خارلان، التي رفضت مصافحة الروسية آنا سميرنوفا في بطولة العالم في «ميلانو».

من جانبه، علق الناشط الأمريكي بول سورويل، على عدم رضا ، ماكفول، عن قبول الرياضيين الروس في المسابقات الدولية، وقال إن لنفس السبب الذي جعل الأمريكيين الذين لم يدينوا الغزو الأمريكي للعراق ممنوعين من المشاركة في الأحداث الدولية.