عاجل.. بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، للكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن الحدود الدنيا للتقدم لتنسيق الجامعات الخاصة 2023 والأهلية، وكذلك الاشتراطات والقواعد المنصوص بها في هذا الشأن.

وكشفت مصارد بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنّ المجلس سينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع كل القواعد الخاصة بالتنسيق منها الكشف عن الحدود الدنيا للتقدم.

تنسيق الجامعات 2023.. الوزارة تنتظر النتائج

وأضافت المصادر، أنّ التوقعات تُشير إلى أنّ الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق في الجامعات الخاصة والأهلية ستكون مقاربة للعام الماضي، لافتا إلى أنّ العمل بمختلف الكليات يتم على قدم وساق لاستقبال الطلاب فور فتح باب التقدم رسميًا للقبول.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر بأنّ تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الخاصة سينطلق مباشرة بعد الكشف عن نتيجة الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الحكومية، منوهة بأنّ هناك عدد من البرامج الجديدة والكليات سيتم إتاحتها أمام الطلاب العام الجديد للالتحاق بها.