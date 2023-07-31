ناقد فني: لا توجد دولة في العالم تقيم مهرجانا بحجم «العلمين»

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين الجديدة، يقدم أمورا جديدة كل يوم، سواء حفلات موسيقية أو غنائية أو بطولات رياضية، وغيرها من الفعاليات والبطولات، مشيدا بالتغطية الإعلامية للمهرجان والترويج له، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة تُقيم مهرجان بحجم «العلمين» الذي من المقرر استمراره حتى يوم 26 أغسطس الجاري.

فعاليات مختلفة في مهرجان العلمين

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الزخم الإعلامي على مهرجان العلمين الجديدة جعل جميع دول العالم تتداول تفاصيله بشكل مستمر، موضحا أن المهرجان يشهد كل يوم فعاليات مختلفة ومتنوعة، وهذا الأمر ليس سهلا؛ إذ أن التجهيزات لتلك الحفلات تجرى على أعلى مستوى وأحدث طراز من ناحية التقنية والتنظيم واستخدام آلات الصوت والعرض وغيره.

حفلات لكبار الفنانين بمهرجان العلمين

ولفت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد العديد من الحفلات لكبار الفنانين، فعلى سبيل المثال من المقرر إقامة حفلات لكل من: محمد منير والموسيقار عمر خيرت، مشيرا إلى أن أقل عدد من الجمهور الذي يحضر حفلات «الكينج» يكون 200 ألف مواطن، معتقدا وصول جمهور في هذا الحفل لنصف مليون.