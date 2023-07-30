آخر مستجدات مهرجان العلمين.. ختام بطولة البادل وكريس المصري مع «صاحبة السعادة»

كشف المذيع محمد سعد، مراسل DMC في العلمين الجديدة، آخر تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة 2023، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

الفرق الفائزة في «البادل»

وقال «سعد» إن بطولة البادل الدولية في العلمين الجديدة انتهت أمس بفوز فريق السيدات مايا من إنجلترا وروزانيا من بولندا، بينما فريق الرجال سيرخيو ريكاردو وخافيير إيجراسيا من إسبانيا.

ولفت إلى أن البطولة أقيمت على مدار 3 أيام، وبدأت بالدور 32 ثم الدور 16 ثم الدور قبل النهائي ثم أمس كان الدور النهائي، وحضره العديد من الجمهور من فئات عمرية مختلفة من الشباب وكبار السن، خاصة أن الحضور مجاني.

وأشار إلى أنه على بعد 100 متر من بطولة البادل الدولية، أقيم المسرح الشعبي من الساعة 9 مساء وحتى 12 قبل منتصف الليل، حيث قدم عدد من الفرق الفنون الشعبية والكورال والباندات، لافتا أن هذه العروض مجانية على ممشى العلمين السياحي.

حلقة صاحبة السعادة

ولفت إلى أنه على بعد 100 متر من المسرح الشعبي، يوجد مسرح العلمين والذي أقيم عليه أمس حلقة الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، والتي استضافت بها الساحر كريس المصري، حيث قدم عددا من الفقرات، بجانب فقرات فنية عرضت بالبرنامج، والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا .