موعد حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

أعلنت إدارة مهرجان العلمين، مساء اليوم الأحد، عن موعد حفل الفنان محمد منير والنجم حميد الشاعري، ضمن فعاليات المهرجان، إذ من المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة مساء يوم الجمعة 4 أغسطس الجاري، علماً بأن حجز تذاكر الحفل سيكون متاحاً عبر موقع «تذكرتي».

فعاليات مهرجان العلمين

وشهدت فعاليات مهرجان العلمين بطولة لكرة القدم الشاطئية مشاركة أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، وسيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات السباحة - ركوب الدراجات - الجري وجميعها ألعاب أوليمبية.

وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ مايكل سينكو، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.