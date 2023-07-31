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وظائف شركة المياه.. رابط تظلمات النتيجة النهائية لعمال الحفر والتطهير

كتب:

سلامة عامر
04:43 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
وظائف "فرص عمل " ارشيفية

وظائف "فرص عمل " ارشيفية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، النتيجة النهائية لتظلمات لمتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير وفقا للإعلان رقم 7 لسنة 2022 في 6 مراكز بنطاق عمل الشركة وهي كالتالي «الكردي - ميت سلسيل - المطرية - جمصة - بلقاس - الستاموني».

رابط نتيجة تظلمات المتقدمين لشغل وظائف العمال

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان إلى أنه يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة معرفة تظلمات النتيجة النهائية من خلال الرابط التالي https://www.dkwasc.com.eg/ .

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في البيان إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلانين رقم 7 لسنة 2022 طبقا للآتي:

** بطاقة الرقم القومي سارية وصادرة في تاريخ سابق للإعلان

- أن يكوم المتقدم للوظائف المطلوبة من المقيمين بالمراكز سالفة الذكر وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

** نوعية المتقدمين للوظائف

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

** حدود السن للمتقدمين لشغل الوظائف

- ألا يزيد السن في أول يناير 2023 عن 30 عاما.

** المؤهل الدراسي للمتقدمين لشغل الوظائف

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة محو الأمية أو إحدى مراحل التعليم الأساسي «الابتدائية - الإعدادية» فقط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانونا، وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.