مصرع شخصين سقط عليهما حجر من أعلى جبل في البدرشين

لقي شخصان مصرعهما إثر سقوط حجر من أعلى جبل، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع عاملين إثر سقوط حجر جبلي عليهما، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد طبلية رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

سقط حجر من أعلى جبل

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال قيام بلدوزر تابع لشركة بالقطع فى الجبل سقط حجر جبلي ضخم على عاملين بالمكان ما أدى إلى مصرعهما في الحال، وجرى استخراجهما بمعرفة الأهالي ونقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.