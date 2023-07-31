التعليم العالي تعلن أسماء 55 معهدا معتمدا.. تأكد قبل التقديم

تمثل المعاهد العليا أهمية كبيرة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، خاصة الذين لن يسمح مجموعهم بالالتحاق بالمرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، لذا يزداد الاهتمام بمتابعة التخصصات التعليمية المختلفة في المعاهد العليا، للراغبين من الطلاب في الحصول على درجة البكالوريوس.

التعليم العالي تعلن أسماء 55 معهدا معتمدا

وكشفت وزارة التعليم العالي، في منشور صادر عنها، عن أسماء جميع المعاهد العليا المعتمدة رسميًا من جانب الوزارة، بحيث تكون واضحة لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد الجديدة للحصول على مؤهل عالي، إذ أن المجال مفتوح للتقديم في 55 معهدًا في مختلف التخصصات على مستوي الجمهورية، وتضم (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة)، وهي على النحو التالي:-

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران في إمبابة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة في المعادي.

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس

ـ معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الإسكندرية.

- المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

- المعهد العالي للهندسة الالكترونية في بلبيس.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- لمعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.