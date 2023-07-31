رئيس جامعة المنصورة: مشروعاتنا وأبحاثنا تهدف إلى تحقيق الاستدامة

علق الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، على فوز الجامعة بالمركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة كأفضل جامعة صديقة للبيئة، وهي جائزة تشجيعية لتحسين أداء الجامعات في مجال الاستدامة البيئية وتبني مبادرات ومشروعات تحمي البيئة وتحافظ عليها.

وقال «خاطر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، إن المجلس الأعلى للجامعات أطلق هذه المسابقة بين الجامعات.

ولفت إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تكون صديقة للبيئة في كل الملفات، مثل إدارة المخلفات والمياه والأبحاث العلمية والتغيرات المناخية والأزمات، كما تستهدف الجامعة تحقيق رؤية مصر 2030.

التحكيم تميز بالموضوعية والشفافية

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أن لجنة التحكيم خارج كل الجامعات المصرية حتى يتميز التحكيم بالموضوعية والشفافية، حيث زارت اللجنة الجامعة وبحثت كل الملفات والمعايير التي أطلقتها، وحصلت جامعة القاهرة على المركز الأول بالمناصفة مع جائزة القاهرة.

13 مركزا طبيا ومستشفى جامعي

وواصل: «لدينا 13 مركزا طبيا ومستشفى جامعي، وهناك مخلفات كثيرة تخرج منها ويتم التخلص منها بشكل آمن، وهناك شركات تحصل على المخلفات حتى لا تترك أي أثر يلوث البيئة، ويتم استغلال هذه المخلفات بالتعاون مع محافظة الدقهلية حيث يحظى هذا الملف باهتمام غير عادي، وهناك إدارة بالجامعة تخص السلامة المهنية، وهناك مرور شبه يومي على الكليات والمستشفيات للتأكد من عجم وجود أي مخلفات تؤثر على البيئة».