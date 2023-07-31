مدينة زويل: تخصيص منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة 2023

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تقديم منح دراسية كاملة للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة لعام 2023، في تخصصات الجامعة بكلياتها المختلفة، وهي الهندسة وعلوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال، التي ستستقبل الدفعة الأولى للعام الدراسي الجديد، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

مِنح مدينة زويل لأوائل الثانوية العامة

وقال الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، في بيان له، إن المدينة حريصة على رعاية المتفوقين من أبناء مصر، خاصة أوائل الثانوية العامة، وتوفير كل الدعم والمساندة من خلال البرامج الدراسية الفريدة بها، وتقديم المنح الدراسية بمختلف الكليات كليا وجزئيًا.

وأكد تخصيص منح كاملة لأوائل الثانوية العامة، شريطة اجتياز اختبار القبول بالجامعة، الذي يعتمد معايير محددة، يجب على الطالب اجتيازها ليلتحق بالجامعة ويحصل على المنحة الدراسية في المجال الذي يرغب به.

وتُقدم هذه المنح من المؤسسات الوطنية المصرية كالبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

منح دراسية كاملة

وأضاف أنّ الجامعة قد احتفلت حتى الآن بتخريج ست دفعات من كلية الهندسة، وسبع دفعات من كلية العلوم، وبلغ معدل توظيف خريجيها 90% خلال الشهور الثلاثة التالية للتخرج، ما يفوق المعدل العالمي، إضافة إلى حصول ما يقرب من 40%؜ من خريجيها على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه بكبرى الجامعات العالمية في سابقة علمية بفضل جودة الخريجين والبرامج الدراسية بمدينة زويل، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأشاد عبدربه، بجهود المدنية وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس بها في مسيرة الحصول على الاعتماد الدولي لعددٍ من برامجها الدراسية من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET، لتصبح أول جامعة مصرية حكومية أو أهلية أو حتى خاصة، تحصل على هذا الاعتماد الذي يؤهل خريجيها للعمل في أفضل المجالات بدول العالم المختلفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنّ كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، التي انطلقت العام الدراسي الماضي، قد شهدت إقبالًا كبيرا من الطلاب المصريين، لدراسة تخصصات مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وأنّ هذا العام سيشهد بدء الدراسة بكلية إدارة الأعمال في 4 تخصصات، لتتكامل رسالة الجامعة والهدف من إنشائها، بغرض تقديم أفضل مستويات تعليمية في تخصصات حديثة، لخدمة اقتصاد المعرفة والعمل على إعداد جيل جديد لديه القدرة على مواجهة قضايا المجتمع في مجالات الصحة والبيئة والطاقة والمياه والاتصالات والحوسبة وغيرها.

جدير بالذكر أنّ مدينة زويل اكتملت إنشاءاتها بمدينة حدائق أكتوبر، وبها أكبر مقر أكاديمي بالشرق الأوسط مزود بأفضل وأحدث المعامل وقاعات المحاضرات والوسائل التعليمية، وتستقبل الراغبين بالانضمام إليها من خلال زيارة مقر المدينة أو التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها.