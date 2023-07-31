رفعت رشاد: التشاركية من السمات الإيجابية لمبادرة حياة كريمة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنّ التشاركية من السمات الإيجابية لمبادرة حياة كريمة، من حيث مشاركة الجانب الحكومي مع المجتمع المدني في إطار سياسات معينة تندمج وتتناسق مع السياسات العامة للدولة المصرية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

مساهمة كبيرة للمجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة

وأضاف «رشاد» خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المجتمع المدني يملك من الخبرات والكوادر التي تقدم عطاءها دون مقابل، وهذا يخفض تكاليف الانفاق في المبادرة، مشيرًا إلى أن التضافر في الجهود بين الجانب الحكومي والمجتمع المدني بكل جوانبه يؤدي إلى نجاح المبادرة.

توسيع دائرة المرونة والديموقراطية والمشاركة في تنفيذ المشروعات

وتابع الكاتب الصحفي، أن مشاركة المجتمع المدني في مشروعات المبادرة تعني توسيع دائرة المرونة والديموقراطية والمشاركة في التنفيذ، سواء كانت هذه المشروعات خدمية أو استثمارية، حيث إن لها عائد وجانب استثماري في المستقبل.

وأوضح، أن المبادرة قدمت قوافل ومبادرات صحية ودعمت الوحدات الصحية في الريف والقرى في انتظار أن يتم تدعيم الخدمات الصحية في المستقبل من خلال مشروعات وقوافل أخرى وبرامج خدمية أخرى وبخاصة في مجال الصحة، حيث إن التخلف له عناصر ثلاثة وهي الجهل والمرض والفقر، وبالتالي، فإن المبادرة تستهدف القضاء على المرض والجهل بالتعليم والفقر بتقديم الحماية الاجتماعية كمظلة تساعد الفقراء والمواطنين الأكثر احتياجا.