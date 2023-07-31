قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في مصر.. اعرف تنسيق العام الماضي

قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، تشغل المئات من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أمس، وظهور النتيجة اليوم، عقب إعلانها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لما يمثله الذكاء الاصطناعي ودراسته، من أهمية كبيرة في الوقت الحاضر ويخلق فرصا جديدة في مجالات سوق العمل.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس، نستعرض فيما يلي، قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة.

قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في مصر

وتضم قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، 13 كلية في الجامعات الحكومية، إضافة إلى 3 جامعات خاصة، وهي كالتالي:

«جامعة سوهاج، جامعة الاقصر، جامعة القاهرة، وجامعة طنطا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة حلوان، وجامعة دمهنور، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنوفية، وجامعة بنها، وجامعة مطروح، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة السادات»، وجاءت كلية الذكاء الاصطناعي في 3 جامعات خاصة، وهي «جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس ، جامعة التكنولوجيا الحديثة».

تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي في مصر

وبالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، جاء تنسيق قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في مصر للعام الماضي 2022، وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، لشعبتي علمي علوم، وعلم رياضة كالآتي:

- تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج 367.0 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة حلوان 338 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة دمنهور 343 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة طنطا 337 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 338 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح 330 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي بجامعة الأقصر 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي الزقازيق 336 درجة.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات علمي علوم- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 362 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 366 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات 361 درجة.

- تنسيق كلية ذكاء اصطناعي بجامعة المنوفية 360 درجة.

- تنسق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة بنها 360 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة جنوب الوادي بفرع الغردقة 359 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة حلوان 358 درجة.

- تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح 357 درجة.

جامعات تقبل طلاب علمي علوم

تقبل كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، طلاب الثانوية العامة في شعبة علمي رياضة، في جميع أقسام الكلية، بينما توجد بعض الكليات التي تضم أقسام لشعبة علمي علوم، مع شرط دراسة مادة رياضيات 2 بجانب المواد التخصصية، وهي جامعات، «حلوان» وكفر الشيخ، والقاهرة والمنوفية وبنها، ومطروح وجنوب الوادي».