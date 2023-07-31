قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تفاصيل برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، أحد أهم البرامج التي تواكب احتياجات سوق العمل، وحددت تفاصيله الجامعة بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدة أنه يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال ثقل مهاراتهم جيداً في التخصص.

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، من أبرز البرامج المميزة التي تقدمها كلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة، موضحاً في تقرير له، أن البرنامج يهدف إلى تخريج كوارد ذات قدرة تنافسية عالية من المتخصصين، موضحاً أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليه جيداً قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

تفاصيل برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، فإن برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات برنامج جديد، متميز بنظام الساعات المعتمدة يعمل على تخريج كوادر ذات قدرة تنافسية عالية من المتخصصين في مجال علوم البيانات بمهارات تمهيزهم في المجال واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات علوم البيانات وعلم الروبوت بالإضافة إلى بناء القدرات وتقديم استشارات وحلولاً تقنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أهداف برنامج الذكاء الاصطناعي

حددت الجامعة، أهداف برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مؤكدة أن الأهداف متنوعة منها توفير فرص البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ونظم قواعد البيانات الموزعة والمتوازية.

- تعميق الفهم والمعرفة لعلم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

- توفير فرص البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

- إدارة البيانات الكبيرة الحجم.

- طرق تحليل وعرض البيانات.

- نظم قواعد البيانات الموزعة والمتوازية.

- طرق اتخاذ القرار من البيانات الكبيرة الحجم.

-البيانات الكبيرة الحجم وإدارة الأعمال.

- تصميم نظم المعلومات التي تتلائم مع البيانات الكبيرة لإدارتها وتحليلها.

مميزات برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

- تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية لاكتشاف المعرفة وتطبيق لذكاء الاصطناعي على البيانات وخاصةالبيانات الكبيرة.

- التعرف على أساسيب وطرق التنقيب في البيانات والتنبؤ بالتغيرات المتسقبلية وكيفية استخدامها لحل مشاكل واقعية.

- القدرة على بناء نماذج تحليلة ووصفية لتقديم خدمات لتحيل البيانات الكبيةر الحجم.

- دراسة الأساليب والتقنيات التي تتعامل مع البيانات بطريقة موازية لرفع كفاءة عمليات الاستعلام في البيانات واستبناط أنماط التغيير فيها.

- دراسة كيفية جمع البيانات سواء المهيكلة أو غير المهيكلة وكيفية القيام بعملية معالجة وتنظيم المعلومات.

- دراسة التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي مثل علم الروبوت في المجالات المختلفة.

- فهم وإتقان تقنيات علوم البيانات في تحليل البيانات واتخاذ القرارات وتطبيق مبادىء علوم البيانات لتحليل مشاكل العمل.

- بناء نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام خوارزميات التعليم الآلي والشبكات العصبية للتعلم العميق، والتي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات الأعمال التي على نظام العمل في شركة أو مؤسسة كاملة.

مجالات العمل

قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، كشفت جامعة قناة السويس عن مجالات العمل لخريجي برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهي الآتي:

- العمل في تطوير الأنظمة الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

- الاختصاص في قواعد البيانات الكبيرة.

- الاختصاص في البرمجة وتحليل النظم وتصميمها.

- الاختصاص في مجال التعلم الآلي وهندسة الروبوتات.