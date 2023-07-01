أماكن وأقسام كليات الذكاء الاصطناعي الخاصة في مصر

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات، لاستقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، وفق القواعد والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشان، موضحا إجراءات الالتحاق بالكليات المختلفة، ومنها كليات الذكاء الاصطناعي الخاصة في مصر، والمتمثلة في الحدود الدنيا للقبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وبعد القبول يتم تسليم الأوراق كاملة كشهادة الثانوية المعادلة معتمدة وموثقة من الجهات المعنية، إلى جانب الأوراق الثبوتية وغيرها.

كليات الذكاء الاصطناعي الخاصة في مصر

وترصد السطور التالية، أقسام وبرامج وأماكن كليات الذكاء الاصطناعي الخاصة في مصر، كما يلي.

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة MTI والموجودة في الجامعة التكنولوجية الحديثة ومقرها بمنطقة المقطم محافظة القاهرة.

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومقرها محافظة الدقهلية.

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة فاروس ومقرها محافظة الإسكندرية.

أقسام كليات الذكاء الاصطناعي الخاصة في مصر

- قسم الروبوتات والآلات الذكية.

- قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

- قسم علوم البيانات.