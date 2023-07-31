عبد الرحيم كمال يوجه رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة: لا تجامل أحد في مستقبلك

وجه الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، رسالة خاصة للطلاب، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة:

وكتب الفنان عبد الرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»: «أولادنا وبناتنا في يوم الثانوية العامة النجاح أن تسلك الطريق الذي تحبه أنت، وليس الطريق الذي يتمناه لك أبوك أو أمك أو أصحابك أو جميع أفراد عائلتك».

رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة

وأضاف عبد الرحيم كمال: «اختر الطريق الذي يحمل القدر الأكبر داخلك من الحب والشغف والفضول، كن حيث تريد وتهوى ولو خالفك العالم كله، أنت طاقة عظمى، وجه طاقتك في مسارها الصحيح والمسار الصحيح هو اختيارك الصحيح».

ووجه رسالة خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 قائلا: «اختيارك أنت.. لا تجامل أحد في مستقبلك، وأعلم أن مجموعك في الثانوية العامة هو مجرد مؤشر من ملايين المؤشرات، التي تساعدك أنت في مقتبل العمر الآن، وقدرتك على أن تقود سفينة حياتك لبر النجاة أكبر من قدرة كل الحكماء الذين يحيطون بك».

ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس يمكنك زيارة موقع «الوطن».