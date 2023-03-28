السيناريست عبد الرحيم كمال يشيد برحمة أحمد في الكبير أوي: «موهوبة ونص»

أشاد السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، بالفنانة رحمة أحمد، صاحبة شخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يعرض يوميا طوال شهر رمضان الكريم.

إشادة عبد الرحيم كمال عن رحمة أحمد

وكتب عبد الرحيم كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «السنة اللي فاتت كتبت أن مربوحة رحمة أحمد دمها خفيف وموهوبة والسنة دي كمتفرج باقول أنها موهوبة ونص».

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON اليوم في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المرة الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ويُعرض مره ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.