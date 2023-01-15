أحمد عبد العزيز: عبد الرحيم كمال سبب تحمسي لمسرحية «صاحبة الوردة»

أعرب الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، عن سعادته البالغة، وذلك لبدء أولى بروفات مسرحية «صاحبة الوردة»، على المسرح القومي، حيث يعتبر العمل من كتابة المؤلف عبد الرحيم كمال.

أحمد عبد العزيز يكشف سبب تحمسه لمسرحية صاحبة الوردة

وقال أحمد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تحمس للعمل بسبب عبد الرحيم كمال، لأنه من كبار الكتاب، وهو بمثابة امتداد مهم للجيل الذهبي من كبار المؤلفين، وإنه عندما قرأ سيناريو مسرحية «صاحبة الوردة»، وجد أنه عمل شاعري وجميل، يؤكد قيمة الحب، من خلال شخصيته بالعمل، ويتمنى أن يقدموا هذه الرؤية المختلفة العصرية، بشكل لائق.

وأضاف أنهم يقدمون رسالة للجمهور من خلال مسرحية «صاحبة الوردة»، وهي الحب، لأنه شعور إنساني، ولكني لا يأتي سهولة، دائما يحاط من قدر الصراع، وأن العمل سيشهد بعض الصراعات بين الشخصيات.

وعن التعاون مع الفنانة رانيا فريد شوقي، بمسرحية «صاحبة الوردة»، قال أحمد عبد العزيز: «إنه يعتز بفنها وعلاقته معاها، وخصوصا أنه قدم الكثير من الأعمال الفنية سويا، وهذا أتاح القدر من الكيمياء بينا».

أبطال مسرحية «صاحبة الوردة»

مسرحية «صاحبة الوردة»، من بطولة أحمد عبد العزيز، ورانيا فريد شوقي، وداليا أشرف، ويوسف إسماعيل، وأيمن المليجي، وائل إبراهيم، داليا أشرف، والمخرج أحمد شوقي، والمؤلف عبد الرحيم كمال.