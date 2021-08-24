بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، تزايد البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عن مصاريف الجامعات الخاصة 2021، والتي من بينها البحث عن مصاريف جامعة الجيزة الجديدة، والتي أعلنت عنها الجامعة منذ فترة، موضحة أنه سيجري قبول دفعة جديدة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، موضحة أنها تقدم برامج مختلفة متميزة لمختلف الطلاب وتعمل على تأهليهم لسوق العمل من خلال توفير تدريبات مكثفة خلال فترة الدراسة.

مصاريف جامعة الجيزة الجديدة 2021 تصل إلى 178 ألف جنيه للمصريين

تتيح جامعة الجيزة الجديدة تقسيط المصاريف الدراسية لجميع الكليات على ثلاثة مرات مختلفة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصاريف جامعة الجيزة الجديدة 2021:

-مصاريف كلية الطب 178 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان 168 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات 125 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة 135 ألف حنيه.

كما ترصد «الوطن»، في السطور التالية مصاريف جامعة الجيزة الجديدة 2021 للطلاب غير المصريين:

- مصاريف كلية الطب 17850 دولار أمريكي.

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان 13650 دولار أمريكي.

-مصاريف كلية إدارة الأعمال 9000 دولار أمريكي.

-مصاريف كلية الصيدلة 11000 دولار أمريكي.

-مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 9000 دولار أمريكي.

- مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات 9000 دولار أمريكي.

- مصاريف كلية الهندسة 12000 دولار أمريكي.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الخاصة سيتم إلكترونياً بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في الجامعات الحكومية، موضحة أن التنسيق سيكون موحداً لجميع الجامعات.