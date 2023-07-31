وزير التعليم لـ«الطلاب»: لما تدخلوا الكلية هتعرفوا إن الثانوية العامة كانت سهلة

هنأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بالنجاح، قائلا: «مبروك النجاح، وإن شاء الله لما تدخلوا الجامعة هتعرفوا إنّ الثانوية العامة كانت أمر يسير».

وأضاف حجازي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن، مُذاع على قناة إكسترا نيوز: «أمنيتي بالنجاح والتوفيق للطلاب في المرحلة الجامعية، ورسالتي لأولياء المور أن يثقوا في أبنائهم ويتركوهم يدرسون المجال الذي يرغبون فيه، وأقول لأبنائي الذين لم يحالفهم الحظ، أمنياتي بحظ أفضل في العام المقبل».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ طريقة الامتحانات لم تكن بسيطة، لكنها منظومة كبيرة ومتكاملة، مضيفا: «ده عمل منظم ودقيق، ولو في خلل هيكون في مشكلة في الامتحان نفسه».