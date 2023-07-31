السيطرة على حريق في 8 حظائر ماشية بالمنوفية دون خسائر بشرية

شهدت قرية الحمادية التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، نشوب حريق في 8 حظائر ماشية بالقرية، وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في الأماكن المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة.

نفوق مواشي في حريق بالمنوفية

وتسبب الحريق الذي نشب في قرية قرية الحمادية بمركز بركة السبع، في نفوق عدد من المواشي، وعقب وصول رجال الحماية المدنية، تم السيطرة عليه دون وجود إصابات بين المواطنين ، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالحريق

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في 8 حظائر ماشية بقرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع، إذ نجحت القوات في السيطرة عليه دون خسائر بشرية.