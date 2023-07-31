ضبط 254 قضية مخدرات وتنفيذ 71 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

ضبط 254 قضية مواد مخدرة

وأسفرت الجهود عن ضبط 254 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 265 متهما، ضُبطت خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 134.215 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 32.250 كيلوجرام، كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 19.550 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 15.600 كيلو جرام.

ضبط كمية من مخدرالإستروكس

كما تم ضبط كمية من مخدر الشابو وزنت 1.680 كيلو جرام، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت 1.010 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 990 جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 450 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 435 جراما، كما تم ضبط 1431 قرصا مخدرا.

وضبطت الحملات 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، وقامت بتنفيذ 71649 حكمل قضائيا متنوعا.

ضبط متهمين هاربين

كما أسفرت الجهود عن ضبط 28 متهما هاربا، و9 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، إضافة إلى ضبط 218 دراجة نارية مخالفة.

وضبطت الحملات 18937 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 47 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.