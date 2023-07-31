«مجموعك هيدخلك طب إيه؟».. احسب درجاتك وفق تنسيق 2021-2022

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يبدأ كثير من أولياء الأمور والطلاب، البحث عن الكليات الراغبين في الالتحاق بها وفق مجموع درجاتهم.

مجموع كليات الطب للشعبة العلمية لتنسيق العام الماضي

طلبة وطالبات الثانوية العامة للشعبة العلمية، كثير ما تكون رغبتهم الأولى هي اختيار أحد التخصصات في كليات الطب الكثيرة والمتعددة على مستوى جامعات الجمهورية، بين طب بشري، وصيدلة وأسنان وعلاج طبيعي، لذا من خلال التقرير التالي نرصد مجموع درجات كليات الطب بكل التخصصات في تنسيق العام الماضي، لإتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة لحساب المجموع وانتظار تنسيق العام الجاري.

- كلية طب المنصورة: 387 درجة.

- كلية طب سوهاج :386 درجة.

- كلية هندسة بترول السويس: 386 درجة.

- كلية طب دمياط: 386 درجة.

- كلية طب الزقازيق: 358 درجة.

- كلية طب فاقوس: 384 درجة.

- كلية طب كفر الشيخ: 383 درجة.

- كلية طب طنطا: 383 درجة.

- طب اسنان جنوب الوادي: 382 درجة

- كلية طب الاسكندرية: 382 درجة.

- طب اسنان المنصورة: 382 درجة.

- كلية طب جامعة القاهرة : 381 درجة.

-كلية طب بور سعيد: 381 درجة.

- كلية طب أسيوط: 381 درجة.

- كلية طب عين شمس: 380 درجة.

- كلية طب المنوفية بشبين الكوم: 380 درجة.

- كلية طب جنوب الوادي: 380 درجة.

- كلية طب الاقصر: 379 درجة.

- كلية طب بنها 379 درجة.

- كلية طب أسنان الزقازيق: 378 درجة.

- كلية طب المنيا: 378 درجة.

- كلية طب حلوان: 378 درجة.

- كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية: 378 درجة

- كلية طب أسنان كفر الشيخ: 377 درجة

- كلية طب السويس:377 درجة.

- كلية طب الفيوم: 377 درجة.

- كلية طب أسنان المنوفية: 377 درجة.

- كلية طب العريش: 376 درجة.

- كلية طب أسنان أسيوط: 376 درجة.

- كلية طب أسوان: 376 درجة.

- كلية طب أسنان طنطا: 376 درجة.

- كلية طب أسنان عين شمس: 376 درجة.

- كلية طب أسنان القاهرة: 376 درجة.

- كلية طب أسنان الإسكندرية: 376 درجة.

- كلية طب بني سويف: 376 درجة.

- كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 376 درجة.

- كلية طب الوادي الجديد: 375 درجة.

- كلية طب أسنان المنيا: 375 درجة.

- كلية طب أسنان الفيوم: 375 درجة.

- طب أسنان السويس: 375 درجة.

- طب أسنان بني سويف: 374 درجة.

- كلية علاج طبيعي كفر الشيخ: 374 درجة.

- علاج طبيعي القاهرة: 373 درجة.

- كلية علاج طبيعي بنها: 373 درجة.

- كلية صيدلة سوهاج: 373 درجة.

- علاج طبيعي جنوب الوادي: 372 درجة.

- علاج طبيعي السويس: 372 درجة.

- كلية صيدلة المنصورة: 372 درجة.

- علاج طبيعي بني سويف: 372 درجة.

- كلية صيدلة الزقازيق: 371 درجة.

- صيدلة دمنهور: 371 درجة.

- صيدلة طنطا: 371 درجة.

- صيدلة جنوب الوادي: 371 درجة.

- صيدلة عين شمس: 370 درجة.

- صيدلة أسيوط: 370 درجة.

- صيدلة بور سعيد: 370 درجة.

- صيدلة الإسكندرية: 370 درجة.

- صيدلة القاهرة: 370 درجة.

- صيدلة مدينة السادات: 370 درجة.

- صيدلة المنوفية: 370 درجة.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 370 درجة.

- كلية صيدلة المنيا: 369 درجة.

- صيدلة ج الوادي الجديد: 369 درجة.

- صيدلة حلوان: 369 درجة.

- صيدلة بني سويف: 369 درجة.

- كلية صيدلة الفيوم: 369 درجة.