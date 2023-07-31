أعلنت جامعة الأهرام الكندية التفاصيل الكاملة عن الجامعة ومصاريفها، والشروط الخاصة بالتقديم والأوراق لعام 2023 - 2024، وفقا لما أصدرته الجامعة عبر موقعها الرسمي، فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أمس.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

وجاءت مصاريف جامعة الأهرام الكندية لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

- كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

- كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

- كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

- كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

- كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

- كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأهرام الكندية 2023

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الأهرام الكندية 2023، فجاءت على النحو التالي:

- إحضار شهادة ميلاد أصلية.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- 4 صور شخصية.

- النموذج العسكري للطلاب الذكور.

- شهادة طبية معترف بها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 امس، وأعلن الوزير عن وائل الثانوية العامة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر الإعلان عن تنسيق الجامعات 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة.