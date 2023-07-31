إجراءات حدثت لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2023 للحد من الغش

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لأول مرة للحد من ظاهرة الغش والغش الإليكتروني، وهو ما نتج عنه التوازن بالنتائج طبقًا للشرائح، وهي:

- تركيب كاميرات بلجان الثانوية العامة 2023، تقوم برصد ما يحدث داخل الامتحانات مباشرة من خلال غرفة العمليات دون الانتظار الانتهاء من الامتحان، ليتم الإبلاغ فورًا بما يتم لاتخاذ الإجراءات الحاسمة مباشرة.

- منع التحويل للصف الثالث الثانوي بصفة عامة الا من خلال لجنة مركزية بوزارة التربية والتعليم.

- منع عقد الامتحانات باللجان التي عرف عنها الشغب.

- تغيير رؤساء اللجان كل يومين.

- إعادة تصحيح أوراق الامتحانات ببعض اللجان بناءً على رغبة رؤساء اللجان أو المصححين لضمان تحقيق العدالة وكفاءة الفرص.