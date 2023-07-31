مصاريف جامعة بدر لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة
كتب:
إلهام الكردوسي
01:55 م | الإثنين 31 يوليو 2023
جامعة بدر 2024
أعلن الموقع الرسمي لجامعة بدر في أسيوط، مصاريف جامعة بدر لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، وتشمل مصاريف 7 كليات هي طب الأسنان، والصيدلة والعلاج الطبيعي، والتمريض، والحقوق، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم التطبيقية الصحية على النحو التالي:
مصاريف جامعة بدر لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة
ويتاح للطلاب سداد مصاريف جامعة بدر لعام 2023 - 2024، على 3 أقساط موزعة على العام الدراسي، في حين تأتي إجمالي المصروفات كالتالي:
1- مصاريف طب الفم والأسنان 115 ألف جنيه
2- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية 80 ألف جنيه
3- مصاريف كلية الصيدلة فارم دي 75 ألف جنيه
4- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 73 ألف جنيه
5- مصاريف كلية التمريض 40 ألف جنيه
6- مصاريف كلية الحقوق 52 ألف جنيه
7- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 52 ألف جنيه
8- مصاريف كلية العلوم التطبيقية الصحية 40 ألف جنيه
مصاريف جامعة بدر لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة
وقالت الصفحة الرسمية عبر «فيس بوك»، إنّ مصاريف جامعة بدر لعام 2023-2024 شاملة المصاريف الإدارية وتأمين المعامل، موضحة تفاصيل التقديم وطريق التواصل مع الجامعة والأوراق المطلوبة من هــــنـــــا.