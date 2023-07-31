أعلن الموقع الرسمي لجامعة بدر في أسيوط، مصاريف جامعة بدر لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، وتشمل مصاريف 7 كليات هي طب الأسنان، والصيدلة والعلاج الطبيعي، والتمريض، والحقوق، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم التطبيقية الصحية على النحو التالي:

مصاريف جامعة بدر لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة

ويتاح للطلاب سداد مصاريف جامعة بدر لعام 2023 - 2024، على 3 أقساط موزعة على العام الدراسي، في حين تأتي إجمالي المصروفات كالتالي:

1- مصاريف طب الفم والأسنان 115 ألف جنيه

2- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية 80 ألف جنيه

3- مصاريف كلية الصيدلة فارم دي 75 ألف جنيه

4- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 73 ألف جنيه

5- مصاريف كلية التمريض 40 ألف جنيه

6- مصاريف كلية الحقوق 52 ألف جنيه

7- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 52 ألف جنيه

8- مصاريف كلية العلوم التطبيقية الصحية 40 ألف جنيه

مصاريف جامعة بدر لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

وقالت الصفحة الرسمية عبر «فيس بوك»، إنّ مصاريف جامعة بدر لعام 2023-2024 شاملة المصاريف الإدارية وتأمين المعامل، موضحة تفاصيل التقديم وطريق التواصل مع الجامعة والأوراق المطلوبة من هــــنـــــا.