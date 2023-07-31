عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المواد بنتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الطلاب الحاصلين على النتيجة النهائية العظمى وفق المواد الدراسية لامتحانات العام الدراسي 2023 - 2023،وهذا ما نرصد في السياق التالي بالتفاصيل.

عدد الطلاب الحاصلين على النهائية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023

- مادة اللغة العربية 4049.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 6131.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 159703.

- مادة الكيمياء 38715.

- مادة الأحياء 17313.

- مادة جيولوجيا وعلوم البيئة 16851.

- مادة الفيزياء 13985.

- مادة الرياضيات التطبيقية 4683.

- مادة الجغرافيا 18956.

- مادة علم النفس والاجتماع 14352.

- مادة التاريخ 1801.

- مادة الفلسفة والمنطق 26258.

- مادة الرياضيات البحتة 1548.

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023

- مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.

- مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- مادة الأحياء بلغت 90.6%.

- مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

- مادة الجيولوجيا 91.1% .

- مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- مادة الكيمياء 88.9%.

- مادة التاريخ 90.2%.

- مادة الجغرافيا 91.6%.

- مادة الفيزياء 91%.

- مادة اللغة العربية 90%؜.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.