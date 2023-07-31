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عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المواد بنتيجة الثانوية العامة 2023

كتب:

محمد سامي الكميلي
01:57 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الطلاب الحاصلين على النتيجة النهائية العظمى وفق المواد الدراسية لامتحانات العام الدراسي 2023 - 2023،وهذا ما نرصد في السياق التالي بالتفاصيل.

عدد الطلاب الحاصلين على النهائية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023

- مادة اللغة العربية 4049.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 6131.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 159703.

- مادة الكيمياء 38715.

- مادة الأحياء 17313.

- مادة جيولوجيا وعلوم البيئة 16851.

- مادة الفيزياء 13985.

- مادة الرياضيات التطبيقية 4683.

- مادة الجغرافيا 18956.

- مادة علم النفس والاجتماع 14352.

- مادة التاريخ 1801.

- مادة الفلسفة والمنطق 26258.

- مادة الرياضيات البحتة 1548.

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023

- مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.

- مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- مادة الأحياء بلغت 90.6%.

- مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

- مادة الجيولوجيا 91.1% .  

- مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- مادة الكيمياء 88.9%.

- مادة التاريخ 90.2%.

- مادة الجغرافيا 91.6%. 

- مادة الفيزياء 91%.

- مادة اللغة العربية 90%؜.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%. 

 

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