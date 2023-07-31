عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المواد بنتيجة الثانوية العامة 2023
كتب:
محمد سامي الكميلي
01:57 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد الطلاب الحاصلين على النتيجة النهائية العظمى وفق المواد الدراسية لامتحانات العام الدراسي 2023 - 2023،وهذا ما نرصد في السياق التالي بالتفاصيل.
عدد الطلاب الحاصلين على النهائية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023
- مادة اللغة العربية 4049.
- مادة اللغة الأجنبية الأولى 6131.
- مادة اللغة الأجنبية الثانية 159703.
- مادة الكيمياء 38715.
- مادة الأحياء 17313.
- مادة جيولوجيا وعلوم البيئة 16851.
- مادة الفيزياء 13985.
- مادة الرياضيات التطبيقية 4683.
- مادة الجغرافيا 18956.
- مادة علم النفس والاجتماع 14352.
- مادة التاريخ 1801.
- مادة الفلسفة والمنطق 26258.
- مادة الرياضيات البحتة 1548.
نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023
- مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.
- مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.
- مادة الأحياء بلغت 90.6%.
- مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.
- مادة الجيولوجيا 91.1% .
- مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.
- مادة الكيمياء 88.9%.
- مادة التاريخ 90.2%.
- مادة الجغرافيا 91.6%.
- مادة الفيزياء 91%.
- مادة اللغة العربية 90%.
- مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%.
- مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.