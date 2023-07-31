وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، التي من المقرر أن تنطلق 19 أغسطس المقبل.

تظلمات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ تظلمات الثانوية العامة، ستستمر لمدة أسبوعين، وسيتم فحص أوراق الطلاب بمقرات التظلمات القريبة منهم، بدلًا من المقر الرئيسي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

وكان وزير التربية والتعليم، قد اعتمد أمس، نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وأعلن أسماء الأوائل، موضحًا خلال مؤتمر اليوم، أنه لم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية أي 100%.

وأكد حصول جميع الطلاب على حقوقهم بشفافية تامة، من خلال عملية تصحيح دقيقية ومراجعة جيدة لنماذج إجابات الطلاب، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة للعام الجاري 78.8%.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، ستكون متاحة أمام جميع الطلاب عبر موقع الوزارة.

وتييح «الوطن»، لجميع الطلاب، إمكانية الحصول على النتيجة، من خلال الدخول على الرابط، والحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس فقط.