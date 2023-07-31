مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2023 -2024 والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة أكتوبر، المعلومات الكاملة عن مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب العام 2023 -2024 والأوراق المطلوبة، بعد اعتماد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023 وتكريم الأوائل في مؤتمر صحفي اليوم.

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب العام 2023 -2024 والأوراق المطلوبة

- كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.

- كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.

- كلية العلوم الحاسب: 98 ألفًا و750 جنيهًا.

- كلية العلاج الطبيعي: 140 ألفًا و300 جنيه.

- كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.

- كلية الفنون والتصميم: 103 آلاف و400 جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 68 ألفًا و750 جنيهًا.

- كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.

- كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2023

- كلية طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- كلية الألسن: 35700 جنيه للترم الواحد.

- كلية إدارة الأعمال: 49350 للترم الواحد

-كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد.

- كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه للترم الواحد.

- كلية الإعلام: 49350 جنيها للترم الواحد.

- كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب العام 2023 -2024

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب العام 2023 -2024 جاءت على النحو التالي:

- شهادة ميلاد أصلية.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- 4 صور شخصية.

- النموذج العسكري للطلاب الذكور.

- شهادة طبية معترف بها.