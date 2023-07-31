مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2023 -2024 والأوراق المطلوبة
كتب:
مريم الخطري
02:18 م | الإثنين 31 يوليو 2023
جامعة- صورة ارشيفية
أعلنت جامعة أكتوبر، المعلومات الكاملة عن مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب العام 2023 -2024 والأوراق المطلوبة، بعد اعتماد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة 2023 وتكريم الأوائل في مؤتمر صحفي اليوم.
مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب العام 2023 -2024 والأوراق المطلوبة
- كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.
- كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.
- كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.
- كلية العلوم الحاسب: 98 ألفًا و750 جنيهًا.
- كلية العلاج الطبيعي: 140 ألفًا و300 جنيه.
- كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.
- كلية الفنون والتصميم: 103 آلاف و400 جنيه.
- كلية اللغات والترجمة: 68 ألفًا و750 جنيهًا.
- كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.
- كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.
مصاريف جامعة مصر الدولية 2023
- كلية طب الأسنان: 100 ألف جنيه.
- كلية الألسن: 35700 جنيه للترم الواحد.
- كلية إدارة الأعمال: 49350 للترم الواحد
-كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد.
- كلية الهندسة: 47300 ألف جنيه للترم الواحد.
- كلية الإعلام: 49350 جنيها للترم الواحد.
- كلية الصيدلة: 55125 جنيها للترم الواحد.
الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب العام 2023 -2024
وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب العام 2023 -2024 جاءت على النحو التالي:
- شهادة ميلاد أصلية.
- صورة من البطاقة الشخصية.
- 4 صور شخصية.
- النموذج العسكري للطلاب الذكور.
- شهادة طبية معترف بها.