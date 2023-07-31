لطلاب الثانوية العامة.. أفضل دول للدراسة في الخارج

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات المصرية، يرغب الكثير من المصريين في معرفة أفضل دول للدراسة في الخارج، باحثين على التكاليف الأرخص والطرق السهلة بالالتحاق بتلك الجامعات المرموقة حول العالم، من أجل الاستفادة من الخدمات العلمية المميزة التي تقدمها تلك الجامعات.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» أفضل دول للدراسة في الخارج لجميع الطلاب بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر، وذلك ضمن موضوعاتها الخدمية التي تقدمها البوابة يوميا.

أفضل دول للدراسة في الخارج

أفضل دول للدراسة في الخارج، تتركز في 5 دول، وهي:

أمريكا

أمريكا واحدة من أفضل دول للدراسة في الخارج، حيث إنها تحتل المرتبة الأولى في قطاع التعليم العالي، وتتميز الدراسة في أمريكا بجودة التعليم وتطويره المستمر، بالإضافة إلى حصول الطالب على شهادة معتمدة من كافة أنحاء العالم، لكن الأمر الذي يجعل ذلك صعب لدي الكثير من الطلاب الدوليين، هو ارتفاع تكاليف المعيشة ورسوم الدراسة.

بريطانيا

تعد بريطانيا ثاني أفضل دول للدراسة في الخارج، إذ أن تتميز مناهجها باللغة الإنجليزية التي تستقطب جميع جنسيات الطلاب حول العالم، كما أن المناهج الدراسية التي تقدمها للطلاب سهلة ومن الأفضل في العالم، وتأتي جامعة أوكسفورد من وكامبريدج من أفضل الجامعات في بريطانيا.

ألمانيا

المانيا هي ثالث أفضل دول للدراسة في الخارج، فشهدت البلاد تطورا كبيرا في كافة مجالاتها وتحديدا المجال التعليمي، وخصصت السلطات الألمانية مبالغ مالية من اقتصادها في قطاع التعليم العالي، حيث تطورت البنية التحتية للجامعات الألمانية، وتطور مستوى المناهج التعليمية التي تقدمها الجامعات الألمانية للطلاب الدوليين، ومن أفضل الجامعات في ألمانيا جامعة هايدلبرغ، وجامعة ميونخ التقنية.

أفضل دول للدراسة والعمل في الخارج

أستراليا

تعد أستراليا من أفضل دول للدراسة والعمل في الخارج، حيث إنها توفر فرص عمل للطلاب لمدة 20 ساعة خلال الأسبوع أثناء فترة دراستهم بالجامعات الأسترالية، إذ إنها تمتلك مجموعة كبيرة من الصناعات والعديد من فرص العمل مرتبطة بالنظام التعليمي.

إيطاليا

تعتبر الجامعات الحكومية الإيطالية الخيار الأمثل للعديد من الطلاب الدوليين، مثل جامعة سابينزا في روما، إذ أن رسوم الدراسة بها، وتتيح لهم فرصة العمل خلال فترة الدراسة، كما أن إيطاليا تتيح فرص عديدة للدراسة والتدريب والعمل لجميع الشباب.

أفضل دول لدراسة الطب

وتعد أفضل دول لدراسة الطب في الخارج، هي:

أمريكا.

بريطانيا.

ألمانيا.

أستراليا.

السويد.