الدراسة في الخارج بالتقسيط .. تعرف على أرخص الجامعات بأمريكا وكندا

بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يرغب الكثيرون من الطلاب في الدراسة في الخارج، لذا يبحثون عن منح الدراسة في الخارج بالتقسيط، لتقليل تكلفة السفر والتعليم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

الدراسة في الخارج بالتقسيط

تتيح الكثير من الجامعات العالمية، إمكانية تقسيط قيمة التكلفة الدراسة، وهي تختلف حسب الدولة والجامعة والتخصص، إذ تصل تكاليف الدراسة في الخارج بالتقسيط لـ25000 دولار سنويا يدفعها الطالب على أقساط خلال فترة دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم التقديم في كليات الأداب والعلوم الصحية وكلية التنمية البشرية وكلية الدراسات العامة، وفق موقع هيئة فولبرايت الأمريكي.

ويشترط لحصول الطالب على إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية أن تتضمن أوراق الطالب الذي يريد الدراسة بالخارج إفادة نجاح وشهادة للدرجات تفصيلية وإثبات نجاح باللغة الإنجليزية وصورة من جواز السفر الخاص بالطالب الذي يسعى للدراسة بالخارج.

الدراسة في الخارج بأقل التكاليف

كما تعتبر كندا واحدة من أهم الدول التي تقدم دورات تعليمية مميزة ويمكن دفع قيمة التكاليف بالقسط، حيث يتم تحديد قيمة الأقساط حسب القدرة المالية للطالب ليتمكن من دفع تكاليف الدراسة والمعيشة في كندا.

وتسمح للطالب الدراسة في الخارج باقل التكاليف، فعلى الرغم من جودة التعليم في الجامعات الكندية، لكن يوجد عدد من الجامعات بكندا منخفضة التكلفة وتتمتع بمستوى علمي ودراسي جيد منها جامعات مدعومة من قبل الحكومة الكندية وقد صنفت العشرات منها ضمن أفضل الجامعات في العالم نظراً لجودة التعليم وقوته.

ومن الميزات التي تدفع العديد من الطلاب الأجانب لاختيار هذه الجامعات نجد تنوع الثقافات بداخلها، حيث تشتهر كندا بأنها ثالث أكبر وجهة للدراسة في العالم، تختلف الجوانب العلمية الخاصة بالجامعات في كل قاطعة من مقطعات كندا مثل نظام القبول في الجامعات.

الدراسة في الخارج مجانا

كما يمكن الدراسة في الجامعات الكندية مجانا من خلال المنح الدراسية المقدمة سواء من قبل الحكومة الكندية أو الجامعات الكندية أو بعض المؤسسات الخيرية، إذ يلجأ عدد من الطلاب للبحث عن فرص عمل في الخارج إلى جانب تخفيف أعباء الدراسة وتقدم الجامعات الكندية وظائف داخل الحرم الجامعي يرتبط الكثير منها بشركات ومؤسسات تقدم تدريب للطلاب ومناصب وظيفية.

تعرف على أرخص الجامعات للدراسة بالخارج

وعن أقل الجامعات الكندية تكاليف، جامعة كينغسوود التي تعد أرخص جامعة في كندا للطلاب الدوليين للعام 2023، إذ يبلغ متوسط تكلفة الدراسة فيها نحو 11.000 دولار كندي للعام الدراسي الواحد.

ويوجد جامعات كندية أخرى بتكاليف مشابهة، فمثلاً جامعة بوث وجامعة الأمير إدوارد ايلاند وجامعة براندون وجامعة أتلانتيك، لا تزال جميعها تقدم برامج دراسية بتكاليف أقل من 15.000 دولار كندي سنويًا، وفق المعلن من موقع السفارة الكندية بالقاهرة.