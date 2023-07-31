«شوشة»: زراعة 350 ألف فدان في منطقة وسط سيناء

أعلن مشايخ وسط سيناء عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمنين الجهود المبذولة في تنمية وسط سيناء بفضل توجيهات الرئيس.

وقال المشايخ خلال لقاء مع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في مكتبه بالعريش في حضور جازي سعد عضو مجلس النواب، عبد الله جهامة، رئيس مجلس جمعية مجاهدي سيناء، علي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، عطية قردود، رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سابقا واحد قيادات وسط سيناء، سليمان الزملوط عضو مجلس النواب، سامي كامل، عضو مجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تنمية سيناء، ووسط سيناء يخطو خطوات واسعة نحو التنمية.

وقال جازي سعد عضو مجلس النواب، إن ما تشهده محافظة شمال سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء، ملحمة تسطرها جميع أجهزة الدولة بفضل توجيهات فخامة الرئيس

وأضاف عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة جمعية مجاهدي سيناء، أن الرئيس يهتم بتنمية وسط سيناء، مطالبا بإنشاء دائرة انتخابية في وسط سيناء، وتحويل قريتي الجفجافة والقصيمة الي مدينتين.

ووجه عطية قردود، أحد قيادات وسط سيناء، التحية للرئيس وقواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت دحر الإرهاب واقتلاع جذوره.

وثمن على فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، جهود الدولة في عودة أهالي قريتي المغارة والمنجم الي أراضيهم بعد القضاء على الإرهاب، مشيدا بجهود الدولة وتعاون المواطنين.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن أبناء سيناء على وجه العموم وأبناء وسط سيناء علي وجه الخصوص لهم دور بطولي كبير على مر التاريخ، مضيفا أن منطقة وسط سيناء ستشهد حراكا غير عاديا خلال الفترة المقبلة في مجال التنمية، حيث تنفذ الدولة مشروعات عدة في شتي القطاعات في المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر تنتج يوميا 506 مليون متر مكعب من المياه لزراعه 456 ألف فدان، منها 351 فدان ألف فدان في وسط سيناء، حيث ستكون سيناء سلة غذاء مصر.

وأكد المحافظ انه جاري التنسيق لتعيين نائب للمحافظ لمنطقة وسط سيناء حتي يكون علي مقربة من المشروعات المنتظر تنفيذها في وسط سيناء.

إنشاء سكك حديدية لوسط سيناء

وأشار المحافظ إلى إعلان الفريق كامل الوزير وزير النقل بإنشاء خط سكة الحديد في منطقة وسط سيناء، مشددًا على دعمه لمطالب مشايخ وسط سيناء في إنشاء دائرة انتخابية في منطقة وسط سيناء، وتحويل قريتي الجفجافة والقصيمة إلى مدن.