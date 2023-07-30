نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 في شمال سيناء

أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بشمال سيناء، عبر موقعها الإلكتروني، حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة نتيجة أبنائهم إلكترونيا.

رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 بشمال سيناء

ومن خلال كتابة بيانات الطفل يجري معرفة نتيجة رياض الأطفال 2023 في شمال سيناء، وذلك من خلال نفس الرابط الذي جرى التقديم عليه، ويمكن اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة:

خطوات الحصول على نتيجة رياض الأطفال 2023 بشمال سيناء

- الدخول إلى رابط نتيجة رياض الأطفال من هـنـا.

- اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

- إدخال رقم الملف أو الرقم القومي للطفل من شهادة الميلاد.

- الضغط على كلمة بحث وبعدها تظهر النتيجة.

ونشرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان لها، أن النتيجة ظهرت في بعض المدارس، فيما لا زالت في مدارس أخرى، وبإمكان أولياء الأمور تجهيز الملف والطوابع ومتابعة الموقع الإلكتروني الخاص بنتيجة التقديم.