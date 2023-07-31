«مياه القناة»: خطة موسعة لتطهير محطات الشرب لزيادة الضخ

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة مستمرة في أعمال تطهير مأخذ محطات المياه من الحشائش العالقة والمخلفات من الترع.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب في تصريحات علي هامش اجتماع مع قيادات الشركة اليوم الاثنين أن الأعمال تتم في محافظات: «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالتزامن مع تنفيذ الخطة الدورية للشركة، لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

إزالة المخلفات وزيادة ضخ المواتير

وقال اللواء عبد الحميد عصمت ان الهدف من عمليات تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، هو إزالة جميع المخلفات بالمجري بالمائي من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ للحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وذلك الإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية.

وأضاف عصمت ان عمليات تطهير مآخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، وذلك من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، مؤكداً علي ضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل المجاري المائية.

وأكد «عصمت» أن شركة مياه القناة تتابع مستمرة عمليات سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، المنازل ودار العبادة والمدارس والمقاهي، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميز