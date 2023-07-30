رئيس وحدة أمراض النوم بجامعة المنصورة يكشف عن مدة القيلولة وتوقيتها المثالي

أكد الدكتور عبد الباسط صالح، رئيس وحدة النوم بجامعة المنصورة، الباحث الرئيسي لمركز طب وأبحاث النوم، على أهمية القيلولة المثالية، مضيفًا أنه يمكن الاستفادة من القيلولة بشكل مثالي، والنوم الصحي من 7 إلى 8 ساعات، والقيلولة أنواع، وهي قصيرة او طويلة، الأولى من 20 لـ40 دقيقة.

أنواع القيلولة

وقال خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن «القيلولة أنواع، أبرزها القيلولة الشهية من 1 لـ3 مساءً ومتعديش الـ4 ساعات، وهناك جزء كبير من العاملين يعملون بالمنزل، وهذا يتطلب قيلولة لشحن طاقتهم من جديدة».

كما أشار إلى قيلولة القوة، التي لا تتجاوز الـ20 دقيقة، والثالثة تسمى قيلولة القهوة، وفكرتها الاستغناء عن شرب القهوة في مدة قدرها ربع ساعة، والاستعانة بالنوم لربع ساعة مماثلة، والرابعة، تسمى قيلولة «الشحن»، ومدتها من 30 لـ40 دقيقة، ويجب تجنب النوم العميق لأكثر من ذلك، والخامسة تسمى «التعسيلة» من 1 لـ6 دقائق.

وشدد على أن القيلولة أو الغفوة مفيدة جدًا حيث ذكرت في القرآن، وعلم أمراض النوم كبير جدًا، والقيلولة في شرق آسيًا أصبحت حق دستوري.