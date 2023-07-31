«مصر أكتوبر»: اجتماع المصالحة بـ«العلمين» خطوة مهمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين يعكس دور القاهرة المحوري في القضية الفلسطينية، ويؤكد سعي الدولة المصرية لإنهاء حالة النزاع بين هذه الفصائل، مشيرة إلى أن المؤتمر يدشن مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية.

حل مشكلة الانقسام الفلسطيني

وأضافت «مديح»، في بيان لها، أن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يستهدف حل مشكلة الانقسام الفلسطيني، ويعمل على إعادة الاستقرار في القطاع.

وذكرت، أن المؤتمر يبحث المشكلات التي تواجه القضية الفلسطينية، ويعمل على صياغة رؤية وطنية موحدة لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن المؤتمر جاء في إطار جهود مصر الحثيثة لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وعودة الإعمار والاستقرار حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحياة هادئة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يعتبر خطوة هامة لإنهاء الانقسام، فضلا عن توحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية لمواجهة التحديات التى تحول دون إعلان دولة فلسطين المستقلة، وكذلك لمحاولة صياغة رؤية سياسية موحدة من أجل مواجهة الاحتلال الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لافتة أن مشاركة الفصائل الفلسطينية الفاعلة في هذا المؤتمر دليل على وجود رغبة حقيقية للم الشمل الفلسطيني وإنهاء النزاع والانقسام بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.

سياسة مصر الخارجية

وأوضحت «مديح»، أن القضية الفلسطينية صارت ركيزة أساسية لسياسة الدولة المصرية الخارجية على مر التاريخ، فدائما ما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كافة سبل الدعم لحل مشكلة النزاع والانقسام بيت الفصائل الفلسطينية من أجل خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، فالرئيس السيسي في كافة المؤاتمرات والمحافل الدولية المختلفة يؤكد على أهمية التوصل لرؤية موحدة تنهي الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.