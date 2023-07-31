برقم الجلوس والاسم.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

يرغب العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الحصول عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رقم الجلوس أو بالاسم فقط، وخاصة بعد إتاحة النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي الإلكتروني أو بوابة الوطن.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول عبر بوابة الوطن من هنــــا، أوعبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وأعلن وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق أوائل الثانوية العامة 2023، وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي كما يلي:

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبدالحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة.

- عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة.

فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدري إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة.

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة، ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

وحددت التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة، وجاء الترتيب كالتالي:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

محمد احمد رزق احمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية.

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي من محافظة بورسعيد.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــا.

كما يمكن الحصول على النتيجة ايضا عبر هذا الرابــــط.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويمكن لكل الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات، الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع جريدة الوطن «الوطن» واتباع مجموعة من الخطوات، والدخول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم من عن طريق الآتي.

- كتابة الاسم الرباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- إدخال اسم المحافظة.

- إدخال اسم الشعبة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- الضغط على سجل الآن.