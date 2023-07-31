أبرز فعاليات المهرجان القومي للمسرح اليوم.. عروض وورش تمثيل (صورة)

كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح، عن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ16، المُقامة حاليًا، حيث تضم مجموعة من الورش والعروض المسرحية المتنوعة.

ورش تمثيل

وتبدأ الفاعليات بورشة تمثيل، للمدرب أحمد مختار، في مركز الهناجر للفنون، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة 3 ساعات متواصلة، فيما يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، ورشة الإدارة المسرحية، في تمام الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

أما بالنسبة للعروض المسرحية، ينطلق العرض المسرحي «ستوكمان» للمخرج أسامة رؤوف، في قاعة مسرح الغد، الساحة السادسة مساءً، أما مسرح السامر، يستقبل العرض المسرحي «السراج» للمخرج محمد السباعي، الساعة السادسة مساءً.

عروض مسرحية

كما ينطلق عرض «الزائر» للمخرج إبراهيم أشرف، على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية، في تمام الساعة السادسة مساءً، أما عرض «بوسطة» للمخرج خالد جلال، سيُقام على مسرح السلام، الساعة الثامنة مساءً، فيما ينطلق عرض «العيلة» في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، الساعة الثامنة مساءً.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح المصري الذي يترأسه الفنان محمد رياض، مساء السبت الماضي، وشهد تكريم عددا من نجوم الفن أبرزهم صلاح عبد الله، ورياض الخولي، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، وسامي عبد الحليم، ومحمد أبو داود، وخالد الصاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومصممة الديكور نهى برادة، والكاتب محمد السيد عيد.