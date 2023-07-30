دموع نقيب الممثلين أبرز مشاهد افتتاح المهرجان القومي للمسرح (صور)

سيطرت حالة من الفرح ومحاولة منع البكاء، على انفعالات الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، والذي انطلق مساء السبت، بعد وقوف الحضور له والبدء في التصفيق المدوي له، الأمر الذي جعله يترك مقعده ويرد لهم التحية.

وكان الفنان محمد رياض، رئيس الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري، حرص خلال كلمته في افتتاح المهرجان بدار الأوبرا المصرية، على توجيه التحية لنقيب الممثلين أشرف زكي، الذي كان يجلس في المقاعد الأمامية، ودوت القاعة بالتصفيق الذي استمر فترة من الوقت، الأمر الذي اضطر معه النقيب للوقوف لزملائه ورد التحية لهم.

حضور افتتاح مهرجان المسرح يصفقون لنقيب الممثلين

وتبدلت ملامح أشرف زكي ما بين محاولات منع البكاء والفرح وسط هتافات بعض زملائه من النجوم الحاضرين لحفل الافتتاح بقولهم: «بنحبك يا أشرف»، ليرفع لهم يديه موجهًا لهم التحية.

استمرار فعاليات المهرجان حتى يوم 14 أغسطس

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 14 أغسطس من الشهر المقبل، ويشهد تنظيم ندوات للنجوم المكرمين في حفل الافتتاح للحديث عن مشوارهم الفني أبرزهم صلاح عبدالله، رياض الخولي، محمد محمود، رشدي الشامي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد.