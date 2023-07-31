حبس مسجل خطر بتهمة سرقة 3 شقق في القاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب «التسلق» في دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد المُحدد، كما طلبت من المباحث سرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص، مُسجل جنائيًا، ومحل إقامته في دائرة قسم شرطة حلوان لسرقته مبلغ مالي من داخل إحدى الشقق السكنية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بأسلوب «التسلق»، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد، الصادق المحامي والخبير القانوني، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».