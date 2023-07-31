السجن عام وغرامة مالية لمسجل خطر لإدانته بسرقة المواطنين في الموسكي

قضت محكمة جنح الموسكي، بمعاقبة مُسجل خطر لإدانته بسرقة المواطنين مستخدمًا أسلوب النشل في دائرة قسم شرطة الموسكي، بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مالي قدره ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

سرقة المواطنين بأسلوب النشل

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم في دائرة قسم شرطة الموسكي بمحافظة الموسكي، بسرقة المواطنين بدائرة القسم، مستخدمًا في ذلك أسلوب النشل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الموسكي، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم بسرقة المواطنين بأسلوب النشل بدائرة القسم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.